Finike'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Finike'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

20.06.2022 10:40
Finike'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

Antalya'nın Finike ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Finike ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Fedai Köleoğlu'nun (51) kullandığı 07 AIU 965 plakalı otomobil, Hasyurt Mahallesi Mahmut Esen Kültür Merkezi yakınlarındaki sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Köleoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Köleoğlu'nun cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun da akrabası olduğu bildirilen Fedai Köleoğlu'nun bir sitede özel güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Mahmut Esen, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finike'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Finike'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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