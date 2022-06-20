Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu 'nun da akrabası olduğu bildirilen Fedai Köleoğlu'nun bir sitede özel güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Mahmut Esen, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Finike'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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