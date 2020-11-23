Finlandiya'da yolcu gemisi karaya oturdu, 400'den fazla kişi mahsur kaldı - Son Dakika

Finlandiya'da yolcu gemisi karaya oturdu, 400'den fazla kişi mahsur kaldı
23.11.2020 00:57
Finlandiya'da bir yolcu gemisinin liman yakınlarında karaya oturması sonucu 400'den fazla yolcu ve mürettebat gemide mahsur kaldı.
Finlandiya'da bir yolcu gemisinin liman yakınlarında karaya oturması sonucu 400'den fazla yolcu ve mürettebat gemide mahsur kaldı.
Finlandiya'da Aland Adaları'nın Mariehamn limanı yakınlarında Finlandiyalı şirkete ait MS Viking Grace adlı yolcu gemisi şiddetli rüzgar nedeniyle karaya oturdu. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada 331 yolcu ve 98 mürettebatın geceyi gemide geçirdiği ve sabah saatlerinde sahil güvenlik ekibi tarafından tahliye edildiği belirtildi.
Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamada geminin Mariehamn limanına çekildiği ve yaralanan olmadığı kaydedildi. - HELSİNKİ
Son Dakika Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü Bursa Valiliği, "Restoran bakan yardımcısı için açıldı" iddiasını yalanladı Ankaragücü teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: Alaattin Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır Hollanda diken üstünde! Henüz koronavirüs salgını bitmeden kuş gribi patlak verdi Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fitne ateşi" yorumu sonrası AK Partili isimlerden Arınç'a peş peşe istifa çağrısı Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi