Finlandiya, NATO üyeliğine başvurmaya karar verdi - Son Dakika
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Finlandiya, NATO üyeliğine başvurmaya karar verdi

15.05.2022 15:34
Finlandiya, NATO üyeliğine başvurmaya karar verdi

Finlandiya hükümeti, NATO üyeliğine başvurmaya karar verdiğini bildirdi.

Finlandiya hükümeti, NATO üyeliğine başvurmaya karar verdiğini bildirdi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin düzenledikleri ortak basın toplantısında, Niinistö ile Dış ve Güvenlik Politikaları Bakanlık Komitesinin, ülkenin NATO üyeliği başvurusunu onayladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Niinistö, toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda olumlu düşüncede olmadıkları açıklamasına ilişkin soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğu yanıtını verdi.

Finlandiya'nın NATO üyeliğine Türkiye'nin olumsuz bakması karşısında şaşkın olduklarını dile getiren Niinistö, "Şimdi çok net bir cevaba ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gündeme getirdiği sorunlar hakkında yeni bir görüşmeye hazırım." dedi.

NATO üyeliğine başvuru

Cumhurbaşkanı Niinistö ayrıca ülkesinin NATO üyeliği başvurusunu Dış ve Güvenlik Politikaları Bakanlık Komitesi ile onayladığını ifade etti.

Finlandiya'nın yeni bir çağa girdiğini vurgulayan Niinistö, bugünü "tarihi bir gün" olarak niteledi.

Başbakan Marin de NATO'ya başvurma kararının ülkenin güvenliğini güçlendireceğine dikkati çekti.

Finlandiya parlamentosunun yarın NATO'ya başvuru kararını onaylaması bekleniyor.

YORUMLAR
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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Finlandiya, Başbakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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