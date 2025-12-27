Aydın'da firari hükümlü, kanepenin altında saklanırken yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aydın'da firari hükümlü, kanepenin altında saklanırken yakalandı

Haberin Videosunu İzleyin
27.12.2025 21:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Aydın\'da firari hükümlü, kanepenin altında saklanırken yakalandı
Haber Videosu

Aydın'da bir süre önce açık cezaevinden firar eden bir şahıs, polis baskını sırasında kanepenin altında saklanırken yakalandı.

Aydın'da hırsızlık suçundan 7 yıl hapis cezası bulunan İsa Y., bir süre önce açık cezaevinden firar etti. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Yunus timleri, firari hükümlünün saklandığı evi tespit etti.

CEZAEVİ FİRARİSİ KANEPENİN ALTINDA YAKALANDI

Eve düzenlenen operasyonda İsa Y., kanepenin altında saklanırken yakalandı. Hükümlünün çevresini, afla çıktığını söyleyerek kandırdığı öğrenildi.

Öte yandan, İsa Y.'nin daha önce de kendisini yakalayan bir polisin aracını yaktığı ortaya çıktı. Yakalanan firari hükümlü, işlerinin tamamlanması için emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

Hırsızlık, Güncel, Polis, Aydın, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da firari hükümlü, kanepenin altında saklanırken yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dikkat çeken ziyaret Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
Denizli’de kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu Denizli'de kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu
DMM’den “MHRS randevusu iptaline para cezası“ iddialarına yanıt DMM'den "MHRS randevusu iptaline para cezası" iddialarına yanıt
Duruşma bitti kavga bitmedi Birbirlerine girdiler Duruşma bitti kavga bitmedi! Birbirlerine girdiler
Sobaya mazot dökünce bomba gibi patladı: Genç çırak yaralı Sobaya mazot dökünce bomba gibi patladı: Genç çırak yaralı
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ikinci bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ikinci bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor

23:16
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak
22:31
Hareketi ortalığı karıştırdı, Gülben Ergen’den açıklama geldi
Hareketi ortalığı karıştırdı, Gülben Ergen'den açıklama geldi
22:05
Trabzonspor, Oğuz Aydın için Fenerbahçe’ye ilk teklifini yaptı
Trabzonspor, Oğuz Aydın için Fenerbahçe'ye ilk teklifini yaptı
21:55
Serbest bırakılan Sercan Yaşar’dan “Mehmet Akif Ersoy“ açıklaması
Serbest bırakılan Sercan Yaşar'dan "Mehmet Akif Ersoy" açıklaması
20:59
Bakanlık gün verip uyardı 23 ile kuvvetli kar yağışı geliyor
Bakanlık gün verip uyardı! 23 ile kuvvetli kar yağışı geliyor
20:49
Esenyurt’ta 5 kişinin hayatını kaybettiği, işçi servisinin devrilme anı kamerada
Esenyurt'ta 5 kişinin hayatını kaybettiği, işçi servisinin devrilme anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2025 00:33:38. #7.11#
SON DAKİKA: Aydın'da firari hükümlü, kanepenin altında saklanırken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.