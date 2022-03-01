Firari FETÖ'cüler kaçamadı - Son Dakika
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Firari FETÖ'cüler kaçamadı

01.03.2022 08:55
Firari FETÖ'cüler kaçamadı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince firari terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 9 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince firari terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 9 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce firari terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan hakkında arama kaydı bulunan, güncel faaliyetlerde bulundukları istihbarat edilen ve/veya gaybubet evlerinde saklandıkları bilgilerine ulaşılan 10 şüpheliye yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Firari örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği bildidildi. - ANKARA

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Firari FETÖ'cüler kaçamadı - Son Dakika


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