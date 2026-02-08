Firari Hapis Cezaeviyle Yakalandı

İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 37 yıl hapis cezası bulunan O.D'nin (32) saklandığı adresi tespit etti.
O.D. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
