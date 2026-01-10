Adana'nın Kozan ilçesinde hakkında 27 yıl 4 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "dolandırıcılık" suçundan 27 yıl 4 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T.Ç'yi yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Adana'da Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?