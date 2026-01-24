Firari Hükümlü Atakum'da Yakalandı - Son Dakika
Firari Hükümlü Atakum'da Yakalandı

24.01.2026 13:34
Atakum'da insan ticareti suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "insan ticareti" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

