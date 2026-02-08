Firari Hükümlü Bilecik\'te Yakalandı

Bilecik'te 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması yönelik yaptığı uygulamada Vezirhan beldesi Mahan Mahallesi'nde 4 ayrı suçtan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi (38) yakaladı.
Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
