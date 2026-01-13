Firari Hükümlü Cafer A. Yakalandı - Son Dakika
Firari Hükümlü Cafer A. Yakalandı

Firari Hükümlü Cafer A. Yakalandı
13.01.2026 13:09
107 yıl hapis cezası bulunan Cafer A., Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

İSTANBUL'da hakkında 107 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Cafer A. düzenlenen operasyonla Eyüpsultan'da saklandığı evde yakalandı. Cafer A.'nın 2004 yılında Beykoz'da biri öğretmen diğeri eski öğretmen iki kişinin kaçırılarak fidye için öldürülüp bir kuyuya atılması olayına adının karıştığı öğrenildi.

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık' suçlarından 41 ayrı aranması bulunan Cafer A.'nın peşine düştü. Hakkında 107 yıl 10 hapis cezası ve 3 milyon 464 bin 990 lira para cezası bulunan Cafer A.'nın cezaevi firarisi olduğu ve 13 Ekim 2025'ten bu yana arandığı tespit edildi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri takibe aldıkları şüphelinin Eyüpsultan'da bir evde saklandığını belirledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı bir baskınla eve sabaha karşı operasyon düzenlendi. Baskında firari hükümlü Cafer A. gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Cafer A.'nın 2004 yılında Beykoz'da iki kişinin öldürülmesi ve bir kuyuya atılması olayına da adının karıştığı belirlendi. O tarihte meydana gelen olayda Beykoz, Anadolu Hisarı'nda öğretmen olarak çalışan Ahmet Eroğlu (38) ve öğretmenlikten ayrılan arkadaşı Erol Öztürk fidye çetesinin kurbanı olmuştu. Kaçırılan iki arkadaşın cesetleri Pendik, Kurtdoğmuş köyü yakınlarında öldürüldükten sonra atıldıkları bir kuyunun içinde bulunmuştu. O tarihte yapılan soruşturmada iki arkadaşın son görüştükleri Cafer A. ve adamları tarafından kaçırılıp öldürüldükleri iddia edilmişti.

Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan Cafer A., cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA

Eyüpsultan, Cinayet, Güncel, Son Dakika

