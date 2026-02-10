Firari Hükümlü Edremit\'te Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 36 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü B.K., yakalandı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilere yönelik yürütülen çalışmalarda; 'cebir ve tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ile 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 36 yıl 15 gün hapis cezası bulunan B.K. gözaltına alındı. B.K., emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.