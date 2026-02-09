Firari Hükümlü Erzin'de Yakalandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde hakkında "kasten öldürme" suçundan 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gözene Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.
Adreste "kasten öldürme" suçundan 24 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Ö.Y. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
