Firari Hükümlü Kangal'da Yakalandı

Sivas'ın Kangal ilçesinde 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kangal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, bu kapsamda hakkında 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen M.E'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
