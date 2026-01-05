Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı - Son Dakika
Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı

05.01.2026 19:16
Kayseri'de 8 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.Y. uyuşturucu suçundan yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Kayseri'de hakkında 8 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'yi (37) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kayseri, Güncel, Son Dakika

