Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı

Kayseri'de hakkında 8 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'yi (37) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.