Mersin'de çeşitli suçlardan 98 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Asayiş Daire Başkanlığı ekiplerince kentte çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında, çeşitli suçlardan 98 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Mersin'de Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?