Firari Hükümlü Muş\'ta Yakalandı

Muş'ta hakkında 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, yakalanarak cezaevine gönderildi.
Muş İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Yapılan çalışmalarda Muş merkez ilçede "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hükümlü, cezasının infazı için Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MUŞ
