Firari Hükümlü Rize\'de Yakalandı

Rize'de hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.P.'yi (46) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
