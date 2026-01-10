Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında kesinleşmiş 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
