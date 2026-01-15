Firari Hükümlü Yakalandı

Antalya'da hakkında 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, takip, analiz ve saha çalışmaları sonucu, hakkında 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. yakalandı.
Yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine teslim edildi. - ANTALYA
