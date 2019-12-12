Firari katil zanlısı JASAT tarafından yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Firari katil zanlısı JASAT tarafından yakalandı - Son Dakika

Firari katil zanlısı JASAT tarafından yakalandı

6 saat önce

Diyarbakır'da 7 senedir kimliğini gizleyerek kaçan ve sürekli kılık değiştiren şahıs, Ergani ilçesi Alitaş Mahallesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Firari katil zanlısı JASAT tarafından yakalandı, System.String[]

Diyarbakır'da 7 senedir kimliğini gizleyerek kaçan ve sürekli kılık değiştiren şahıs, Ergani ilçesi Alitaş Mahallesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.


Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca geçmişte işledikleri suçların şüphelisi ve firari durumda olan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalarda, adam öldürme suçundan aranan bir şahsın daha başarılı bir operasyon neticesinde yakalandığını belirtildi. Açıklamada, "JASAT tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 2012 yılında İstanbul'da atık kağıt toplama işinde çalışan iki aile arasında, birbirlerinin toplama alanlarına girme gerekçesiyle başlayan ve karşılıklı iki aileden iki kişinin bıçakla yaralanması ile husumete dönüşen olayın devamında Ersin Kaya isimli şahsı Ergani ilçesi Alitaş Mahallesi Karataş mezrasında başını taşla ezmek suretiyle öldürmekten dolayı hakkında 'Kasten Adam Öldürme' suçundan aranan, 7 senedir kimliğini gizleyerek ve sürekli kılık değiştirerek firari durumda olan B.G. isimli şahsın Ergani ilçesi Alitaş Mahallesi'ndeki ikametine geldiği ve burada saklandığı bilgisi alınmıştır. Ergani ilçesi Alitaş Mahallesi'nde belirlenen adreslerde yapılan aramada; köye gelen jandarma ekiplerini gören B.G. isimli şahıs saklandığı yerden kaçmaya çalıştığı esnada yapılan operasyonla kıskıvrak yakalanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

Jandarma Suç Araştırma Timi, Diyarbakır, Jandarma, Ergani, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:31 Kaynak: İHA
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