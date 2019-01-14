Son Dakika Haberleri: Firari Şahıs Yakalandı

Firari Şahıs Yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 7 ayrı dosyadan sabıkası bulunan şahsı yakaladı.

Firari Şahıs Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 7 ayrı dosyadan sabıkası bulunan şahsı yakaladı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapmış oldukları titiz çalışma sonucunda birden çok kişi ile birlikte silahlı yağma suçundan, ruhsatsız silahlarla mermileri alma veya taşıma suçundan, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma satın alma taşıma suçlarından olmak üzere toplam 6 yıl 3 ay kesilmiş hapis cezası bulunan H.K. isimli şahsı yakaladı. Şahsın ayrıca cinsel taciz, 3 adet mala zarar verme, 3 adet yaralama suçlarından olmak üzere toplamda 7 ayrı dosyadan sabıkası bulunduğu öğrenilirken, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:27 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Emniyet Müdürlüğü, Kapaklı, 3. Sayfa
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