Firari Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen E.K.'nın adresi belirlendi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
