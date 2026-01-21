Firari Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı - Son Dakika
Firari Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı

21.01.2026 17:18
Samsun İlkadım'da 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen E.K.'nın adresi belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA

