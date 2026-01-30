Firari Zanlı 43 Yıl Hapisle Yakalandı - Son Dakika
Firari Zanlı 43 Yıl Hapisle Yakalandı

30.01.2026 19:46
91 suç kaydı bulunan H.A., JASAT ekipleri sayesinde Manisa'da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kesinleşmiş 43 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve 91 ayrı suç kaydı olan firari, Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 43 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 30 Ocak tarihinde gerçekleştirilen operasyonda; dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, hakaret, hırsızlık ve yağma suçlarından toplam 91 adet suç kaydı bulunan H.A. (28) isimli şahsın Turgutlu ilçesinde olduğu belirlendi.

JASAT ekiplerince yapılan saha araştırmaları ve istihbari çalışmalar neticesinde yakalanan H.A., gözaltına alındı. Şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - MANİSA

