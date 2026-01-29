Fırat Epözdemir Beraat Etti - Son Dakika
Fırat Epözdemir Beraat Etti

29.01.2026 17:43
PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada avukat Fırat Epözdemir'in beraatine karar verildi.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan avukat Fırat Epözdemir'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından beraatine karar verildi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fırat Epözdemir ile İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve avukatları katıldı. Duruşmayı çok sayıda izleyici de takip etti.

Savunma yapan sanık Epözdemir, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Sanık Epözdemir'in avukatı Baran Doğan da müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Epözdemir'in üzerine atılı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından beraatine karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Epözdemir'in silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatı doğrultusunda, sol siyasi gruplar ile ittifak kurulabileceği yönündeki açıklamaları sonrasında kurulan Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) Bağcılar Başkanı olduğunun tespit edildiği belirtilmişti.

Epözdemir'in PKK/KCK silahlı terör örgütünün talimatıyla kurulan HDK içerisinde görev aldığı, görüş ve fikirlerini benimsediği ifade edilen iddianamede, Epözdemir'in 10 Eylül 2015'te HDK'nin talimatıyla kurulan "Diren Cizre" isimli WhatsApp grubuna üye olduğu ve gruptaki üyelerle Cizre'de yaşanan olaylara destek vermeye gittikleri aktarılmıştı.

Sanık Epözdemir'in HDK'nin Cizre'yle ilgili açıklamalarından sonra, kendi iradesini örgüt iradesine terk ederek aldığı emir ve talimatı yerine getirdiği, belirtilen iddianamede, burada terör örgütü lehine faaliyetlerde bulunduğu ve örgüt hiyerarşisi içerisinde hareket ettiği öne sürülmüştü.

İddianamede, Epözdemir'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: AA

