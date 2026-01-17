Fırat'ın Batısı Askeri Yasak Bölge İlan Edildi - Son Dakika
Fırat'ın Batısı Askeri Yasak Bölge İlan Edildi

17.01.2026 14:30
Suriye Ordusu, SDG'nin çekilmesi sonrası Fırat'ın batısını askeri yasak bölge ilan etti.

(ANKARA) - Suriye Ordusu Operasyonlar Birimi, SDG'nin doğu Halep'in doğusundan çekilmesini öngören anlaşmanın uygulanması sırasında çatışmalar çıkmasının ardından Fırat'ın batısını askeri yasak bölge ilan etti.

Suriye Ordusu Operasyonlar Birimi'nin Suriye devlet ajansı SANA tarafından aktarılan açıklamasına göre, Fırat'ın batısındaki sivillere, "eski rejim kalıntılarıyla müttefik olan SDG unsurlarının" bulunduğu bölgelerden derhal uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "PKK bağlantılı milislerin" Rakka'nın batı kırsalındaki Şuayb el-Zikr Köprüsü'nü mayınladığı, köprünün havaya uçurulmasının anlaşmanın uygulanmasını tamamen engelleyeceği ve ağır sonuçlar doğuracağı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, Suriye ordusunun Rakka vilayetine girdiği, vilayetin batısındaki Dıbsi Afnan beldesini kontrol altına aldığı ve Tabka yönünde ilerlediği ifade edildi.

Suriye Arap Ordusu, ayrıca Deyr Hafir ve Meskene kentleri ile Halep'in doğu kırsalındaki 34 köy ve kasabada kontrolü sağladığını açıkladı. Ordu tarafından bu süreçte yüzlerce SDG mensubu silahlarını bırakarak orduya teslim olduğu ve SDG'ye bağlı 200'den fazla unsurun da bölgeden çıkışının güvence altına alındığı öne sürüldü.

Açıklamada ordu birliklerinin, SDG unsurlarını ve araçlarını hedef almadan ilerleyerek bölgelere girmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Suriye İçişleri Bakanlığı ise, Halep'in doğu kırsalındaki Deyr Hafir kentinde, SDG'ye ait çok sayıda silah ve mühimmatın bulunduğu bir deponun güvenlik taramaları sırasında bulunduğunu aktardı. Bakanlık, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, ele geçirilen silahların ilgili birimlere teslim edildiğini ve kentte güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla tarama faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.

Kaynak: ANKA

