Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesindeki Cerablus kentinde terör örgütü YPG/ PKK üyesi bir şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Cerablus kentinde yerel kolluk birimlerince terör örgütü YPG/PKK adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen bir kişinin yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, zanlının yerel adli makamlarca gözaltına alındığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 13:43 - Kaynak: AA
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