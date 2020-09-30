Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Cerablus kentinde yerel kolluk birimlerince terör örgütü YPG/PKK adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen bir kişinin yakalandığı belirtildi.

Suriye 'de Fırat Kalkanı bölgesindeki Cerablus kentinde terör örgütü YPG/ PKK üyesi bir şüphelinin yakalandığı bildirildi.

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