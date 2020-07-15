Fırat Üniversitesi'nde 15 Temmuz etkinliği - Son Dakika

Fırat Üniversitesi'nde 15 Temmuz etkinliği

Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörlüğü tarafından 15 Temmuz temalı "Fotoğraf-Resim Sergisi ve Şehitler Yolu Yürüyüş Parkuru" il protokolünün katılımı ile açıldı.

Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörlüğü tarafından 15 Temmuz temalı "Fotoğraf-Resim Sergisi ve Şehitler Yolu Yürüyüş Parkuru" il protokolünün katılımı ile açıldı.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçekleştirmek istediği 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılı nedeniyle FÜ'de de etkinlik düzenlendi. FÜ Kültürpark yürüyüş parkuruna 15 Temmuz'da şehit düşen 251 şehidin fotoğraf ve isimlerinin yer aldığı bayraklar asıldı. Park içerisinde ise o günü anlatan fotoğraf ve resimlerden oluşan sergi açıldı. Serginin açılışına Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Emniyet Müdürü Celal Sel, Ticaret Odası Başkanı Asilhan Arslan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cebeci, Genel Sekreter Prof. Dr. Ahmet Özer, Fırat Üniversitesi yöneticileri ile davetliler katıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü dolayısıyla Fırat Üniversitesi olarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, fotoğraf ve resimlerden oluşan serginin yanı sıra yürüyüş parkurundaki ağaçları ise 251 şehidin fotoğraflarının ve isimlerinin yer aldığı kırlangıç bayraklarla donattıklarını aktardı. - ELAZIĞ

Fırat Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fırat Üniversitesi'nde 15 Temmuz etkinliği - Son Dakika
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