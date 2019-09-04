Son Dakika Haberleri: 'Fırıncının Karısı'nın fragmanı görücüye çıktı
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'Fırıncının Karısı'nın fragmanı görücüye çıktı

3 saat önce

Başrollerini Büşra Pekin, Alper Kul, Korhan Herduran, Ferdi Sancar ve Seda Türkmen'in paylaştığı komedi filmi 'Fırıncının Karısı'nın merakla beklenen fragmanı görücüye çıktı.

'Fırıncının Karısı'nın fragmanı görücüye çıktı, System.String[]

'Fırıncının Karısı' Geliyor...

Yönetmenliğini Murat Onbul'un yaptığı ve senaryosunu Murat Taşkent'in kaleme aldığı sinema sezonun açılış filmi 'Fırıncının Karısı'nın 27 Eylül'de seyirciyle buluşuyor. Büşra Pekin'in fırıncının karısı Ferdane, Alper Kul'un paragöz fırıncı Mustafa, Korhan Herduran'ın hurdacı Ramazan, Ferdi Sancar'ın İsmail ve Seda Türkmen'in Hacer karakterlerine hayat verdiği 'Fırıncının Karısı' filmi hikayesiyle izleyenleri güldürecek.

'Fırıncının Karısı' Hikaye:

'Fırıncının Karısı' Ferdane'nin (Büşra Pekin), hareketlerinden şüphelendiği kocası Mustafa'yı (Alper Kul) gizliden takip etmesiyle başlar.

Naif ve kendi halinde bir kadın olan Ferdane'nin, kocası fırıncı Mustafa ile sıradan bir yaşamı vardır. Maskülen, kıskanç ve bir o kadar paragöz bir adam olan Mustafa'nın davranışlarına alışan Ferdane, bir süre sonra beklemediği durumlarla karşı karşıya kalır. Kocasında büyük değişiklikler fark eden Ferdane, bunun geçici bir şey olduğunu düşünse de işler pek de onun düşlediği gibi değildir. Olduğunun tam aksi davranışlar sergileyen Mustafa'nın bu hali Ferdane'yi büyük bir merakın içine sürükler. Kocasındaki bu büyük değişimin nedenini öğrenmek isteyen Ferdane, Mustafa'yı takip etmeye karar verir. Kendisine yardım etmesi için kardeşi Ramazan'ı da yanına alan Ferdana, kocası Mustafa'nın peşine düşerken kendisini büyük bir maceranın içinde bulur.

27 Eylül'de Sinemalarda

Yapımcılığını Mahmut Kayımtu ve Ertuğrul Fındık'ın gerçekleştirdiği, yapımını 'Two Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Büşra Pekin, Alper Kul, Korhan Herduran, Ferdi Sancar ve Seda Türkmen'in paylaştığı 'Fırıncının Karısı' 27 Eylül'de Türkiye ile aynı zamanda Avrupa ülkeleri ve Azerbaycan'da sinemalarda…

Korhan Herduran, Seda Türkmen, Büşra Pekin, Alper Kul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:39 Kaynak: Bültenler
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