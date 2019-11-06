Son Dakika Haberleri: Fırıntaş sağlıklı ve ucuz ekmek üretiyor
Son Dakika Güncel Fırıntaş sağlıklı ve ucuz ekmek üretiyor

Fırıntaş sağlıklı ve ucuz ekmek üretiyor

7 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Fırıntaş, 39 yıllık tecrübeyle günde ortalama 42 bin ekmek üreterek Balıkesirlilerin sofrasına taşıyor.

Fırıntaş sağlıklı ve ucuz ekmek üretiyor, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Fırıntaş, 39 yıllık tecrübeyle günde ortalama 42 bin ekmek üreterek Balıkesirlilerin sofrasına taşıyor. Başkan Yücel Yılmaz, Fırıntaş'ın Balıkesir halkına sağlıklı ve ucuz ekmek yedirmeyi ilke edindiğini söyledi.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Fırıntaş Ekmek Fabrikasını ziyaret eden Başkan Yücel Yılmaz, fabrikanın Genel Müdürü Oktay Akbaba'dan bilgi alarak incelemelerde bulundu. 39 yıldır Balıkesir halkına sağlıklı ve ucuz ekmek yedirmeyi ilke edinerek ilerlemiş bir kuruluş olan Fırıntaş'ın üretim bölümlerini gezen Başkan Yılmaz, Türkiye'de tek olan "ekşi maya tesisi" ile sadece İstanbul Halk Ekmek'te ve Fırıntaş'ta bulunan "lamine hamur işleme hattı"nı inceledi.


Son teknoloji kullanılıyor


Son teknoloji araç gereçler kullanılarak; 1 ziraat mühendisi, 1 gıda mühendisi ve 1 gıda teknikeri tarafından unların ve ekmeklerin kontrollerinin gerçekleştirildiği fabrikada günlük ortalama 42 bin ekmek üretimi yapılıyor.


Mayasında sağlık var


"Mayasında sağlık var" anlayışıyla üretim yapan Fırıntaş'ın Balıkesirlileri sağlıklı ekmekle buluşturduklarını söyleyen Başkan Yılmaz, aldığı bilgiler doğrultusunda şöyle konuştu: "22 çeşit ekmek üreten Fırıntaş; Kepsut, Dursunbey, Edremit, Akçay ve Altınoluk'ta dağıtım yapıyor. Bu konuda diğer ilçelerimize de hizmet ulaştırma konusunda arge çalışmalarımız sürüyor. Fırıntaş, Balıkesir halkının; sağlıklı, kaliteli, hijyenik ve ucuz ekmek ihtiyacını karşılamak için ekmek üretimi yapıyor, önceliğimiz her zaman bu. Biz de fabrikamızı gezdik, gördük çok beğendik. Ben ekmeğin üretiminden son aşamasına kadar burada çalışan tüm personellerimize çok teşekkür ediyorum. Habersiz bir şekilde ani bir ziyaret yapmamıza rağmen titiz, düzenli ve özenli çalışmalarını gönülden kutluyorum. Balıkesir halkı her şeyin en güzelini hak ediyor" dedi. - BALIKESİR

İstanbul Halk Ekmek, Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yangın uzmanı Profesör Kılıç: İstanbul depremi, yangınları beraberinde getirebilir
Boeing 787 Dreamliner modeli uçaklardaki oksijen sisteminin çalışmadığı iddia edildi Fabri Beşiktaş'a geri dönmek istiyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 23:23:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fırıntaş sağlıklı ve ucuz ekmek üretiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]