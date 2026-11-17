Peru'nun başkenti Lima'daki Las Palmas Hava Üssü'nde yaşanan olayda Papa 14. Leo, Güney Amerika ziyaretinin son ayini öncesinde papamobil ile halkı selamladı.

Kalabalıktan Papa'ya doğru atılan tespih, sağ gözünün hemen altına çarptı. O anlarda yüzünü buruşturan Papa, eliyle gözünün çevresini ovuşturdu.

Olayın ardından Papa'nın herhangi bir yaralanma yaşamadığı ve tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymadığı açıklandı.

TESPİHİ YAKALAMAYA ÇALIŞTI

Reuters'ın haberine göre Papa 14. Leo, ziyaretleri sırasında kendisine atılan hediyeleri havada yakalamasıyla tanınıyor.

Daha önce pelüş oyuncakları ve bayrakları yakalayan Papa, Roma'daki Aziz Petrus Meydanı'nda kendisine uzatılan bir pizzayı da almıştı.

Ancak Peru'daki törende kendisine doğru atılan tespihi yakalayamadı. Katoliklerin dua etmek için kullandığı tespihlerin, kutsanması amacıyla Papa'ya uzatılması veya atılması sık karşılaşılan davranışlar arasında bulunuyor.

Papa'nın güvenlik görevlileri ise kalabalıktan fırlatılan nesnelerin güvenlik açısından risk oluşturduğuna dikkat çekiyor.

1,5 MİLYON KİŞİNİN KATILDIĞI AYİNE DEVAM ETTİ

Yaşanan olayın ardından Papa 14. Leo, programında herhangi bir değişiklik yapmadan veda ayinine katıldı.

Vatikan'ın açıklamasına göre yaklaşık 1,5 milyon kişinin katıldığı törende Papa, Perululara gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür etti.

Geçmişte Peru'da uzun yıllar misyoner rahip ve piskopos olarak görev yapan Papa, ülkeyi ikinci vatanı olarak gördüğünü belirtti.

Uruguay ve Arjantin'i de kapsayan 12 günlük Güney Amerika ziyaretini Peru'da tamamlayan Papa, törenlerin ardından Roma'ya dönüş yolculuğuna çıktı.