Fırtına balık tezgahlarına esti - Son Dakika
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Fırtına balık tezgahlarına esti

21.03.2022 11:08
Fırtına balık tezgahlarına esti

Marmara, Ege ve Karadeniz'de etkili olan fırtına, balık tezgahlarını etkiledi.

Marmara, Ege ve Karadeniz'de etkili olan fırtına, balık tezgahlarını etkiledi.

İki gündür etkili olan fırtına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'ni olumsuz etkiliyor. Fırtına sebebiyle balık az gelince, fiyatlar da yükseldi, balıkhane boş kaldı. Bazı esnafın balık azlığından kepenk kapattığı balıkhanede balıkçılar, fırtınanın dinmesini bekliyor.

Balık haline istavrit, kolyoz ve yerli hamsinin geldiğini belirten Balıkçı Barış Yıldız, "Havalar iki gündür fırtınalı ve soğuk. Balık gelmiyor, az geliyor. Balık az gelince fiyatlar yükseliyor. Bugün balıkhanemize istavrit, kolyoz ve yerli hamsi geldi. İstavritin kilosu 59, kolyozun 50, yerli hamsi 50, Karadeniz hamsisinin de kilosu 50 liradan satılıyor. Yarın fırtınanın dinmesi bekleniyor. Fırtına dinip balık gelmesi durumunda balık fiyatları da uygun olur" şeklinde konuştu.

(Ömer Turan/ İHA)

Fırtına balık tezgahlarına esti
Fırtına balık tezgahlarına esti
Fırtına balık tezgahlarına esti
Fırtına balık tezgahlarına esti

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Kar yağışlarıyla birlikte balık tezgahlarında hareketlilik başladı Kar yağışlarıyla birlikte balık tezgahlarında hareketlilik başladı Karadeniz'de bir haftadır etkili olan kar yağışı tezgahlarda balık fiyatlarını uçurdu Karadeniz'de bir haftadır etkili olan kar yağışı tezgahlarda balık fiyatlarını uçurdu

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fırtına balık tezgahlarına esti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fırtına balık tezgahlarına esti - Son Dakika
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