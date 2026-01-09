Fırtına İşçileri Vurdu: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iskelede çalışma yaptıkları esnada şiddetli fırtına nedeniyle denize düşen 3 işçiden 1'nin ölümüne, 2'sinin ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan firma yetkilisi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Kadınlar Denizi mevkisinde bir otele ait iskelede çalışma yapan 3 işçi, şiddetli fırtına nedeniyle denize düştü.

İşçiler dev dalgalar nedeniyle sudan çıkmakta zorlandı.

İşçilerden M.D. (26) ile A.K. (30) çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.

Diğer işçi Mustafa Dağ'ın (30) cesedi ise bir süre sonra kıyıya vurmuş şekilde bulundu.

Durumları ağır olan M.D. ve A.K. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Otel yetkilisi ile iskelede çalışma yapan firmanın yetkilisi, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen otel yetkilisi Z.A, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Firma yetkilisi Y.Ö. ise tutuklandı.