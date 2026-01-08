ÇATILAR UÇTU, MİNARE DEVRİLDİ
Kocaeli'de gün boyunca etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Körfez ilçesine bağlı Yukarı Hereke Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu. Çatısız evin içi görüntülendi. Körfez ilçesi D-100 kara yolu yakınında bir binanın çatısının uçtuğu anlar da cep telefonuyla görüntülendi. Ayrıca Kandıra ilçesi Beyce Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle caminin minaresi yıkıldı.
Haber: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),
Son Dakika › Güncel › Fırtına Kocaeli'de Hasara Yol Açtı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?