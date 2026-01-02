Fırtına Uyarısı: Karadeniz, Marmara ve Ege - Son Dakika
Fırtına Uyarısı: Karadeniz, Marmara ve Ege

Fırtına Uyarısı: Karadeniz, Marmara ve Ege
02.01.2026 15:49
MGM, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de yarın fırtına bekliyor, rüzgar 90 km/saat'e çıkabilir.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada; Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de denizler için fırtına beklendiği belirtildi.

MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat), Marmara'da rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde, Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın (cumartesi) ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Fırtınanın, Batı Karadeniz ve Marmara'da 4 Ocak Pazar günü, Kuzey Ege'de ise 5 Ocak Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

