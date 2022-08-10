Fırtınada ağaçlar devrildi, yolları su bastı - Son Dakika
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Fırtınada ağaçlar devrildi, yolları su bastı

10.08.2022 19:00
Fırtınada ağaçlar devrildi, yolları su bastı

Fırtınada ağaçlar devrildi, yolları su bastı Üzerine ağaç devrilen otomobilde maddi hasar meydana geldi Burdur'da yağış ve fırtına etkili olurken, bir araç üzerine devrilen ağaç nedeniyle zarar gördü.

Fırtınada ağaçlar devrildi, yolları su bastı

Üzerine ağaç devrilen otomobilde maddi hasar meydana geldi

BURDUR - Burdur'da yağış ve fırtına etkili olurken, bir araç üzerine devrilen ağaç nedeniyle zarar gördü.

Meteoroloji Burdur merkez ve ilçelerde aşırı yağış ve fırtına beklendiğini açıklamış sarı kod ile uyarılarda bulunmuştu. Üç gündür öğleden sonda yağan fırtınalı yağış bugün akşam saatlerinde etkili oldu. Fırtınanın etkisiyle Çay boyunda park halindeki 15 ABF 191 plakalı aracın üzerine ağaç devrildi. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı araç üzerinde kaldırma çalışması başlattı. Diğer taraftan ise Burdur- Antalya yolu Kabacalı mevkiinde dağdan gelen sel suları karayolunu kapattı. Araç trafiğine kısa süreliğine kapatılarak karayolları ekiplerince temizlendi.

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Fırtınada ağaçlar devrildi, yolları su bastı - Son Dakika
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