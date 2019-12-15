Fırtınada teknesi kıyıya vuran balıkçının cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fırtınada teknesi kıyıya vuran balıkçının cesedi bulundu - Son Dakika

Fırtınada teknesi kıyıya vuran balıkçının cesedi bulundu

6 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde fırtınada denize açıldıktan sonra teknesi kıyıya vuran balıkçının cesedine ulaşıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde fırtınada denize açıldıktan sonra teknesi kıyıya vuran balıkçının cesedine ulaşıldı.

Güllük Körfez'inden teknesiyle denize açılan Mehmet Narlı'nın cesedi, teknenin bulunduğu yerin 2 deniz mili uzağındaki Ziraat Adası kıyısında sahil güvenlik ekipleri ile arama çalışmasına katılan dalgıçlar tarafından bulundu.

Narlı'nın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Milas ilçesi Güllük Mahallesi'nde dün Güllük Körfez'inden teknesiyle denize açılan Mehmet Narlı'dan haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirmişti. Narlı'nın bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

Fırtınada teknesi kıyıya vuran balıkçının cesedi bulundu

Mehmet Narlı, Muğla, Milas, Narlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tersane'de korkunç ölüm! Metrelerce yükseklikten inşaat halindeki geminin makina dairesine düştü
HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı Amca çocukları arasında korkunç kavga: 2 ölü, 5 yaralı Adıyaman'da ham petrol tankında yangın çıktı

Son Dakika Haberleri
21:53 Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak yaralayan şüpheli gözaltında - Son Dakika
21:53 Ağrı trafik kazasında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
21:51 Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
21:50 Erdoğan: "Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa... - Son Dakika
21:50 Bakan Kasapoğlu'ndan İstiklal Marşı'nın yarıda kesilmesine tepki - Son Dakika
21:30 Tersane'de korkunç ölüm! Metrelerce yükseklikten inşaat halindeki geminin makina dairesine düştü - Son Dakika
19:50 HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 21:57:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fırtınada teknesi kıyıya vuran balıkçının cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]