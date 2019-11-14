FİSKOBİRLİK'in hedefi Ortadoğu pazarı

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, fındıkta nihai ürünlerle Ortadoğu'da güçlü bir pazar payı elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.



Avrupa'da bazı ülkelerde fuarlara katıldıklarını ve buralarda temsilcilikler oluşturduklarını hatırlatan Bayraktar, Ortadoğu ülkelerinde de etkin hale gelmek amacıyla FİSKOBİRLİK ürünleriyle Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen fuara katıldıklarını kaydetti.



Fuara katılma amaçlarının Ortadoğu'ya açılabilmek olduğunu belirten FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "Ortadoğu ülkelerinin fındık ürünlerine dolayısıyla FİSKOBİRLİK'e ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Yakın zamanda Katar'da temsilcilik oluşturacağız. Ortadoğu pazarı FİSKOLİRLİK ve fındık için yeni bir kapı açacaktır. Özellikle şekerli ve nihai ürünlerimizle Ortadoğu'daki en uç noktaya kadar gidebilmeyi hedefliyoruz.



Fuarda özellikle nuga, ezme ve kakaolu ezme çok yoğun ilgi gördü. Katar'da Türk İşadamlarıyla, Katarlı firmalarla temaslarımız oldu. En uygun gördüğümüz firmaya distribütörlük vererek Katar'da etkin bir şekilde olmak istiyoruz ve bu da bize Ortadoğu ülkelerindeki etkinliğimizi artıracaktır. Hedefimiz dünyada fındıkla ilgili neler üretiliyorsa üreten bir FİSKOBİRLİK olarak Avrupa, Ortadoğu kısacası dünyada güçlü bir pazarın sahibi istiyoruz" dedi. - GİRESUN