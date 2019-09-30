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Fıstık fiyatları el yakıyor

57 dakika önce

Fıstık fiyatları el yakıyor Siirt fıstığı iç piyasada 95, dış piyasada ise 120 liraya satılıyorSİİRT - Siirt ekonomisine yılda 5 milyar lira gelir sağlayan fıstıkta bu yıl rekoltenin düşük olmasından dolayı artan fiyatlar, fıstığın altınla yarışmasına neden oldu.

Fıstık fiyatları el yakıyor

Siirt fıstığı iç piyasada 95, dış piyasada ise 120 liraya satılıyor

SİİRT - Siirt ekonomisine yılda 5 milyar lira gelir sağlayan fıstıkta bu yıl rekoltenin düşük olmasından dolayı artan fiyatlar, fıstığın altınla yarışmasına neden oldu. Geçen yıl rekoltesi 140 bin ton iken fiyatları 70 liraya satılan fıstık, bu yıl yarı yarıya düşüş göstermesinden dolayı iç piyasada 80-95 lira, dış piyasada ise 120 liranın üstünde satılıyor.

Siirt'te geçen yıl 140 bin tona ulaşan fıstık rekoltesinin bu yıl yarı yarıya düşmesi fiyatların da yükselmesine neden oldu. Geçen yıl 70 liraya alıcı bulan fıstık bu yıl iç piyasada 95 lira, dış piyasada ise 120 liraya kadar satılıyor.

Siirt fıstık fiyatlarının iç piyasada 95 TL, dış piyasada ise 120 TL'nin üzerine çıkmasının bu yıl yağan dolu ve düzensiz yağışlardan kaynaklandığını belirten fıstık satıcısı Ramazan Özbilici, mahsulün az olmasından dolayı artan fiyatların altınla yarıştığını dile getirdi. Özbilici, "Geçen yıla göre fıstık hasadı biraz daha geç sürdü. Mahsul yarı yarıya, geçen yılın yarısı kadar ürün alabildik. Şuanda fıstık ana çatlak birinci kalite 80 liradan satılıyordu. Şuan da satış fiyatı 85-95 liraya kadar satılıyor. Satışlarımızın çoğu Türkiye geneline hitap ediyoruz. İl dışına ve yurt dışına satışlarımız var. Fiyatlar altınla yarışıyor. Hatta altını da geçmiş durumda" dedi.

"Artan fiyatlara rağmen müşteriler bu tattan vazgeçemiyor"

Siirt fıstığındaki lezzetin hiçbir fıstıkta olmadığını belirten müşterilerden Ali Karaaslan ise, fiyatların yükselmesine rağmen bu tattan vazgeçemediklerini söyledi. Karaaslan, "Fıstık almaya geldim. Tercih ettiğim bir lezzet, fiyatı pahalı olmasına rağmen bu tattan vazgeçemiyoruz. Eş, dost akrabalarımıza da Türkiye'nin her yerine paket yaptırıp hediyelerimizi sunuyoruz bu anlamda tavsiye de ediyoruz" diye konuştu.

İşletme sahibi Selami Özbilici ise, "2019 hasadımız çıktı Allah'a çok şükür. Bu yılda her zaman ki gibi fıstıklarımız ana çatlak birinci kalite. Fıstık fiyatları altınla yarışıyor. Siirt fıstığının diğer fıstıklara nazaran tadı ve lezzeti daha güzel. Bu yıl mahsul az olduğundan fiyatların 100 lirayı bulma ihtimali var" şeklinde konuştu.

Fıstık fiyatları el yakıyor

Türkiye, Siirt, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:18 Kaynak: İHA
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Fıstık fiyatı altınla yarışıyor
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