Fitch: ABD'nin Venezuela Eylemleri Sınırlı Etki Yaratıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Fitch: ABD'nin Venezuela Eylemleri Sınırlı Etki Yaratıyor

07.01.2026 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fitch, ABD'nin Venezuela'daki etkilerinin Kuzey Amerikalı petrol üreticileri üzerinde sınırlı olduğunu belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin Venezuela'daki eylemlerinin Kuzey Amerikalı petrol üreticileri üzerinde sınırlı etkisi olduğunu bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesinin ülkede petrol üretiminin büyümesini destekleyebileceği ve sektörde yabancı katılımın artmasını sağlayacak politika değişikliklerine yol açması durumunda, Amerikan arama ve üretim şirketlerine fayda sağlayabileceği aktarıldı.

Anlamlı kazançlar elde etmek için büyük yatırımlar ve zamanın gerekeceği belirtilen açıklamada, halihazırda arz fazlası olan küresel pazarda yatırım teşviklerinin sınırlı kaldığı vurgulandı.

Açıklamada, ABD'nin Venezuela'daki eylemlerinin Kuzey Amerikalı petrol üreticileri üzerinde sınırlı etkisi olduğuna işaret edilerek, Kanada ham petrol ihracatının, Venezuela'nın ham petrol arzının hızla artması gibi düşük olasılıklı bir durumda fiyat baskısıyla karşılaşabileceği ancak Kanadalı üreticilerin önemli bir esneklik payına sahip olması nedeniyle bunun kredi notları üzerindeki etkisinin sınırlı olacağı belirtildi.

Amerikan rafinerilerinin özellikle yüksek karmaşıklık düzeyine sahip olanların, bu durumdan muhtemelen fayda sağlayacağı vurgulanan açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesinin şirketlere ülkenin geniş rezervlerine erişim ve altyapının yeniden inşasına yatırım yapma fırsatları sunarak gelecekteki üretim kapasitesini artırabileceği ifade edildi.

Açıklamada, bunun uzun vadede ham madde maliyetlerini düşürebileceği ve rafinerilerin kar marjlarını iyileştirebileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Fitch Ratings, Venezuela, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fitch: ABD'nin Venezuela Eylemleri Sınırlı Etki Yaratıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu 10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Transfer bitti Kayserispor’a Manchester United’dan 21 yaşında sol kanat Transfer bitti! Kayserispor'a Manchester United'dan 21 yaşında sol kanat

01:00
Gece yarısı görev değişikliği kararı Çok sayıda kentin valisi değişti
Gece yarısı görev değişikliği kararı! Çok sayıda kentin valisi değişti
23:31
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe’den 4’te 4
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe'den 4'te 4
22:57
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
22:48
Mehmet Akif Ersoy’un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa “İkimiz de bekarız“ diyerek evde görüşmek istedi
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa "İkimiz de bekarız" diyerek evde görüşmek istedi
22:16
İran’da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29’a çıktı
İran'da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29'a çıktı
21:50
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 03:46:44. #7.11#
SON DAKİKA: Fitch: ABD'nin Venezuela Eylemleri Sınırlı Etki Yaratıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.