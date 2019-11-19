Fitovizyon Kongresi için geri sayım başladı

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu'nun Onursal Başkanı olduğu "3. Fitovizyon Doğal Yaşam ve Sağlık Ürünleri - Fitoterapi, Aromaterapi ve Kozmetikte Yenilikler Kongresi" 22 Kasım'da İstanbul'da başlıyor.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, WOW İstanbul Hotel & Convention Center'da 3 gün sürecek kongre, katılımcılarına doğal yaşam, bitkilerle tedavi ve doğal sağlık ürünleri konusunda bilimsel ve doğru bilgi birikimi kazandırmayı hedefliyor.

Doğal ve bitkisel tedavi yöntemlerine ilgi duyan ve bu konuda ürün bilgisini geliştirmek isteyen hekim, eczacı, kimyacı, diyetisyen ve diğer sağlık profesyonellerine yönelik gerçekleştiriliyor.

"Fitoterapi alanında söz sahibi ülkeler arasında yer almak amaçlanıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Merkezi Müdürü ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Murat Kartal, Türkiye florasının ekonomik bakımdan büyük önem taşıyan tıbbi ve aromatik bitkilere sahip olduğunu kaydetti. Kartal, "Ülkemizin bu alandaki potansiyelini geliştirmeyi, ekonomiye kazandırmayı ve dünyada söz sahibi olmasına katkı sağlamayı amaçlayan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Merkezi olarak doğal ve bitkisel sağlık ürünlerine ilgi gösteren tüm paydaşların bir araya geldiği bu kongrede yer almaktan mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bitkisel ürünlerin fitoterapi eğitimi almış hekimlerce reçete edilmesi gerektiğine dikkati çeken Kartal, şunları kaydetti:

"Eczacılar tarafından bilinçli şekilde hastaya verilmesi ve kullanım önerilerinin anlatılması, halk sağlığı açısından çok önemli bir gerekliliktir. Fitovizyon Kongresi'ne katılım gösteren tüm akademisyenler, uzman hekimler, eczacılar, diyetisyenler ve diğer sağlık profesyonelleri, bitkisel tıbbi tedavi ve ürünler konusunda tüm yönleriyle bilgi sahibi olacak ve bu alanda bir vizyon oluşturacaktır. Böylelikle kongre katılımcıları hem bilimsel gerçek bilgiye ulaşırken hem de ülkemiz piyasasında yer alan ürünleri yakından tanıma fırsatı bulacaktır."

Açıklamada verilen bilgilere göre, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Fitovizyon Kongresi, geçen yıl 600'ün üzerinde katılımcı ve 30'u aşkın firma katılımı ile bütün paydaşları bir araya getirmeyi başarmıştı.