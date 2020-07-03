Fiyat artışları (3) - Son Dakika

Fiyat artışları (3)

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, haziranda aylık bazda en yüksek artış yüzde 4,49 ile ulaştırmada kaydedildi.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, haziranda aylık bazda en yüksek artış yüzde 4,49 ile ulaştırmada kaydedildi.

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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayı ana harcama gruplarında fiyat değişimleri belli oldu.

Haziranda bu kategoride aylık bazda en yüksek artış, yüzde 4,49 ile ulaştırmada gerçekleşirken, bu grubu yüzde 2,83 ile lokantalar, yüzde 2,45 ile eğlence ve kültür takip etti.

Ana harcama grupları itibarıyla haziran ayında azalış gösteren tek ana grup yüzde 1,6 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. En az artış gösteren gruplar ise yüzde 0,7 ile konut, yüzde 0,87 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 0,97 ile çeşitli mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 22,41 ile alkollü içecekler ve tütün ana harcama grubunda görüldü. Bunu yüzde 19,8 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 14,95 ile konut izledi. Bu dönemde sağlıkta yüzde 13,55, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 12,93 artış gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana harcama grupları sırasıyla yüzde 4,84 ile haberleşme, yüzde 6,32 ile eğlence ve kültür, yüzde 9,74 ile ev eşyası yüzde 10,66 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden, 71 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 57'sinin ortalama fiyatında değişim olmadı. 290 maddenin ortalama fiyatında ise artış görüldü.

Ana harcama gruplarına göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

KapsamAylık (yüzde)Yıllık (yüzde)
Gıda ve alkolsüz içecekler-1,6012,93
Alkollü içecekler ve tütün0,87 22,41
Giyim ve ayakkabı1,16 10,66
Konut0,70

14,95
Ev eşyası1,26

9,74
Sağlık0,99

13,55
Ulaştırma4,49 10,96
Haberleşme2,19

4,84
Eğlence ve kültür2,45 6,32
Eğitim1,9311,67
Lokanta ve oteller2,8311,13
Çeşitli mal ve hizmetler0,9719,80

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,86, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,72, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,95 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11,42 arttı.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, haziranda aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,13 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinde aylık ve yıllık değişimler şöyle:

KapsamAylık değişim (yüzde)Yıllık değişim (yüzde)
Mevsimlik ürünler hariç1,5612,62
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç 1,8611,95
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç2,1311,64
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç1,8912,16
Alkollü içecekler ve tütün hariç1,1512,18

Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç1,2511,01
(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:41 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fiyat artışları (3) - Son Dakika Ekonomi

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