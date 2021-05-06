Fizyoteapisti "Tek çare fitness" dedi, sağlık için başladığı spor hayatı oldu - Son Dakika

Antalya'da aynada duruş bozukluğunu fark eden kadın, fitness sporuna başladı ve hayatı değişti. Önce Türkiye şampiyonu oldu, sonra da milli takıma seçildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Zeynep Şanlıtürk 15 yaşında aynada duruş bozukluğu olduğunu düşünerek fizyoterapiste gitti. Doktorunun önerisiyle fitness ile tanışan Şanlıtürk, katıldığı Türkiye şampiyonasında birinci oldu ve 13-17 Mayıs tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek olan Avrupa vücut geliştirme ve fitness şampiyonasında milli sporcu olarak Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

3 yıldır profesyonel olarak fitness yapan 23 yaşındaki Şanlıtürk, ilk olarak 31 Mart- 04 Nisan tarihlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Türkiye vücut geliştirme ve fitness şampiyonu oldu ve milli takıma seçildi. Avrupa şampiyonasında iyi bir derece elde etmek için çalışmalarını sürdüren Şanlıtürk, "Fitness sporu ile ilgileniyorum 5 yıldır. 3 yıldan beri profesyonel olarak gerçekleştiriyorum. 2017 yılında ve bu sene bir yarış yaptım şampiyon oldum ve milli takıma girmeye hak kazandım. Milli takımla birlikte 12 gün sonra Avrupa şampiyonasına katılacağım. Bu süreçte milli takıma katılabilmek için şampiyon olmanız gerekiyor. Federasyonumuzun imkanlarıyla Avrupa ve Dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanıyorsunuz. Bununla birlikte benimle gidecek olan 40-45 sporcu var. Hepsi de kendi sıkletinde şampiyon oldu ve ilkemizi temsil etmeye hazırlanıyor. Ben bu spora yaklaşık 14-15 yaşlarında duruş bozukluğum olduğunu fark ederek başladım. Beni aynada ciddi rahatsız eden bir durumdu. Bu bozukluğun sadece fitness ile düzeltilebileceğimi, o zamanki fizyoterapistim sürekli bu sporu hayatıma dahil etmemi söylemişti. Aslında bir rahatsızlık nedeniyle bu spora başlamıştım. Daha sonra bu spor bende tutkuya dönüştü. Tutkudan sonra bunu daha çok hayatıma adapte ederek iş olarak yapmak istedim. Yarışmalara ise hocalarımın beni yönlendirmesiyle 'bu spora ve yarışmalara çok uygunsun' demesiyle karar verdim ve hazırlanmaya başladım. Güzel bir başarı elde ettim. 2017 yılından beri profesyonel olarak yapıyorum ve çokta memnunum geldiğim seviyeden, rahatsızlığımı atlattım. Vücut olarak çok sağlıklı iyi bir forma ulaştım. Tabi ki bu sene şampiyon olarak bu başarıyı somut bir hale taşımış oldum. İnşallah ülkemi temsil ederek, daha büyük bir başarı elde ederim. Hedefim önce milli olmaktı, Dünya ve Avrupa'da temsil etmekti. Bunun dışında daha ileri zamanlarda ki hedefim daha üst segment daha özel prestijli yarışmalarda kendimi gösterip, oralarda da ülkemi temsil edip, bu sporu ülkemde de daha üst seviyelere taşımak istiyorum bir kadın olarak. Pandemi de sağ olsun spor bakanımız bize özel izin çıkardı, olimpiyatlara, Dünya ve Avrupa şampiyonasına katılacak sporculara. Antrenman yapabiliyoruz gayet rahat bir şekilde. Bu yüzden pandemi dönemi bizi hiç etkilemedi" dedi. - ANTALYA