FKB-EGE Aralık 2025 Artış Gösterdi

Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi (FKB-EGE), Aralık 2025'te bir önceki aya göre 1,40 puan artarak 102,52'ye yükseldi.

Finansal Kurumlar Birliğinin (FKB) İstanbul Üniversitesi ile hazırladığı FKB-EGE'nin ocak ayı bülteni yayımlandı.

Buna göre, finansal sistemin sağlıklı işleyebilmesi ve gelişebilmesi için çatısı altındaki 5 sektöre ait 133 şirketle finansmana erişimi kolaylaştırarak, ekonomik gelişmeye katkı sağlayan FKB'nin aralık ayı endeksi ve ocak ayı beklenti anketi verilerinde, orta-uzun vadede uygulanan para politikası duruşunun, enflasyon beklentilerine yansımaya devam ettiği ve enflasyon beklentilerinin 2026 ve 2027 yıl sonları için düşüş eğiliminde olduğu görüldü.

FKB Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi ocak ayı sonuçlarına göre, ocak ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,36 olarak tahmin edildi.

FKB-EGE de Aralık 2025'te bir önceki aya göre 1,40 puan artarak 102,52 puana yükseldi. Aralık 2024'te 100,99 puan değerinde olan endeks, 2025'e 97,90 puan değerinde başlamıştı. Bu bağlamda endeks, geçen yılın aynı dönemine göre 1,53 ve Ocak 2025'e göre 4,62 puan arttı.

Endeksin genel seyrine bakıldığında, azalış yaşanan ayların artış gözlemlenen aylarla telafi edildiği ve endeks değerlerinin 2025'te belirgin bir ortalama değer etrafında dalgalanmalar gösterdiği tespit edildi.

Öte yandan, endeksin alt bileşenlerinden Faktoring Endeksi Aralık 2025'te bir önceki aya göre 1,04 puan artarak 102,47 değerini aldı. Endeksin diğer alt bileşenleri olan Finansal Kiralama Endeksi 1,82 puan artarak 106,12 ve Finansman Endeksi ise 1,34 puan artarak 98,97 değerine yükseldi.

FKB Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi ocak ayı sonuçları çerçevesinde, katılımcıların Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme oranı beklentisi Aralık 2025'e kıyasla, 2026 yıl sonu için yüzde 0,26 puan yükselerek yüzde 3,57 oldu.

2027 yıl sonu için de beklenti oranının yüzde 0,19 artarak yüzde 3,82 olduğu görüldü. Aynı yıllar için OVP'nin sırasıyla yüzde 3,8 ve yüzde 4,3 ile IMF'nin sırasıyla yüzde 3,7 ve yüzde 3,8 olan öngörüleriyle karşılaştırıldığında, katılımcıların GSYH büyüme oranı beklentisi, her iki dönem için OVP öngörüsünün altında, IMF öngörüsünün ise 2026 yıl sonu için altında ve 2027 yıl sonu için kısmen üzerinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FKB Endeksi Akademik Danışmanı ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker, endeksin 102,52 seviyesine yükselmesinin ekonomik görünümde temkinli bir iyileşmeye işaret ettiğini belirtti.

Faktoring ve finansal kiralama sektörlerinde gözlenen artışların, ticaret ve yatırım eğilimlerinde toparlanma sinyallerini güçlendirdiğini ifade eden Şeker, beklenti anketi sonuçlarının da sektör genelinde ihtiyatlı iyimserliği öne çıkardığını kaydetti.