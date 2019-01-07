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1 saat önce

KAYSERİ Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacılar ilçesinde okul çıkışı köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını yitiren Mehmet Özer'in (14) ölümüyle ilgili, "Mehmet Özer'in yırtıcı hayvan yaralanmasına bağlı büyük arter ve geniş yumuşak doku yaralanması ile bunlardan gelişen kanama sonucu öldüğü...

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KAYSERİ Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacılar ilçesinde okul çıkışı köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını yitiren Mehmet Özer'in (14) ölümüyle ilgili, "Mehmet Özer'in yırtıcı hayvan yaralanmasına bağlı büyük arter ve geniş yumuşak doku yaralanması ile bunlardan gelişen kanama sonucu öldüğü tespit edilmiştir." açıklaması yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:52 Kaynak: DHA

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