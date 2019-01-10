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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu: "'Cumhurbaşkanı tarafınızdan oyunuza talibim' dedim. Oyunu istedim. Gülümsedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu: "'Cumhurbaşkanı tarafınızdan oyunuza talibim' dedim. Oyunu istedim. Gülümsedi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:28 Kaynak: DHA

İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel
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