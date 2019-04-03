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Batman'da kaybolan 3 yaşındaki Fatih ölü bulunduBATMAN'ın Kozluk ilçesinde, Pazartesi gününden bu yana haber alınamayan Fatih Aktoğa (3), Bekirhan dere kenarında ölü bulundu.
Batman
'da kaybolan 3 yaşındaki Fatih
ölü bulundu
BATMAN'ın Kozluk
ilçesinde, Pazartesi gününden bu yana haber alınamayan Fatih Aktoğa (3), Bekirhan
dere kenarında ölü bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:49 Kaynak: DHA
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