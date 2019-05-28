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İçişleri Bakanlığı: "Siirt-Tillo ilc¸esi Çınarlısu ko¨yu¨ kırsalında, yapılan, "Şehit Güvenlik Korucusu Res¸it Koçak 2019-07 Operasyonu"nda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:16 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: "Siirt- Tillo ilc¸esi Çınarlısu ko¨yu¨ kırsalında, yapılan, "Şehit Güvenlik Korucusu Res¸it Koçak 2019-07 Operasyonu"nda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerden biri Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategoride yer alan so¨zde Şeyhömer dağı grubu alan sorumlusu Ferman Gabar kod adlı Naif Meral isimli tero¨rist olduğu tespit edildi."
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