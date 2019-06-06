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1 saat önce

YSK Başkanı Sadi Güven: "31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde, İstanbul iline bağlı seçim müdürlüklerinde görev yapan seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında, Yüksek Seçim Kurulu'nun 06/05/2019 tarihli, 2019/4219 sayılı kararındaki seçimin iptaline dayanak oluşturan usulsüz...

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DHA - YSK Başkanı Sadi Güven: "31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde, İstanbul iline bağlı seçim müdürlüklerinde görev yapan seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında, Yüksek Seçim Kurulu'nun 06/05/2019 tarihli, 2019/4219 sayılı kararındaki seçimin iptaline dayanak oluşturan usulsüz işlemlere yönelik disiplin soruşturması başlatılmıştır."


İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:02 Kaynak: DHA
İstanbul, Sadi Güven, Yüksek Seçim Kurulu, Güncel
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