Son Dakika Haberleri: flaş
Son Dakika Güncel Haber

flaş

1 saat önce

Erzurum' un HDP' li Karayazı ilçe Belediye Başkanı Melike Göksu, 2' si belediye meclis üyesi toplam 7 kişiyle birlikte bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı.

flaş, System.String[]

Erzurum' un  HDP' li Karayazı ilçe Belediye Başkanı Melike Göksu,  2' si belediye meclis üyesi  toplam 7 kişiyle birlikte bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Başkan ve meclis üyeleri adliye ye sevkedildi..


Halkların Demokratik Partisi, Melike Göksu, Karayazı, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kulp Belediyesi'ne kayyum atanmasına HDP'den açıklama: Kayyum atanması kumpastır
HDP'li Karayazı ilçe Belediye Başkanı Melike Göksu gözaltına alındı Soylu ve İmamoğlu, Adnan Menderes'i anma töreninde tokalaştı Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine yeni atama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 12:44:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]