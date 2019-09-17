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Erzurum' un HDP' li Karayazı ilçe Belediye Başkanı Melike Göksu, 2' si belediye meclis üyesi toplam 7 kişiyle birlikte bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:14 Kaynak: DHA
Erzurum' un HDP' li Karayazı ilçe Belediye Başkanı Melike Göksu, 2' si belediye meclis üyesi toplam 7 kişiyle birlikte bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Başkan ve meclis üyeleri adliye ye sevkedildi..
Kulp Belediyesi'ne kayyum atanmasına HDP'den açıklama: Kayyum atanması kumpastır HDP'li Karayazı ilçe Belediye Başkanı Melike Göksu gözaltına alındı Soylu ve İmamoğlu, Adnan Menderes'i anma töreninde tokalaştı Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine yeni atama