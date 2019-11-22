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6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan FETÖ operasyonunda, FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen,tamamı ihraç ihraç edilmiş, 2'si Teğmen 90'ı Astsubay olmak üzere toplam 92 kişi hakkında Ankara merkezli 22 ilde gözaltı kararı verildi, şu ana kadar 53 şüpheli yakalandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan FETÖ operasyonunda, FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen,tamamı ihraç ihraç edilmiş, 2'si Teğmen 90'ı Astsubay olmak üzere toplam 92 kişi hakkında Ankara merkezli 22 ilde gözaltı kararı verildi, şu ana kadar 53 şüpheli yakalandı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:01 Kaynak: DHA
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